Een bijzonder moment voor Ralph Lauren. De Amerikaanse modeontwerper werd door prins Charles onderscheiden tijdens een besloten ceremonie op Buckingham Palace. Lauren werd benoemd tot Ere Ridder in de Orde van het Britse Rijk, een van de hoogste onderscheidingen die uitgereikt wordt door het koningshuis. Dit meldt People.

De 79-jarige Lauren kreeg de eretitel vanwege de bijdrage die hij aan de modewereld heeft geleverd en is daarmee de eerste Amerikaanse ontwerper die een dergelijke onderscheiding krijgt. Hij kreeg uit handen van prins Charles de bijbehorende versierselen, geschonken door koningin Elizabeth, in bijzijn van zijn vrouw Ricky, zoon David, schoondochter Lauren, dochter Dylan en schoonzoon Paul.

Ralph liet in een statement weten ‘zeer vereerd’ te zijn. “Ik ben altijd geïnspireerd geweest door de geschiedenis, tradities en cultuur van Groot-Brittannië en de historische relatie die onze twee landen delen. Dit is van de meest bijzondere momenten in mijn 50-jarige loopbaan.”

De Britse royals zijn al jarenlang fan van het beroemde Amerikaanse modehuis. Prinses Diana was de eerste die kleding van het merk droeg en tegenwoordig worden ook Kate en Meghan in outfits van Lauren gespot.