Fans van de Britse koninklijke familie zijn niet blij met de manier waarop hertogin Meghan wordt afgeschilderd in de nieuwe BBC-talkshow Tonight With Vladimir Poetin. Dat meldt Express. In een gedeelte van de show is de vrouw van prins Harry te zien als een scheldende en agressieve pop.

Het gaat om een gedeelte van het programma dat Meghan Markle’s Royal Sparkle heet. Mensen in het publiek kunnen vragen stellen aan de poppenversie van Meghan. Zo beantwoordt zij vragen over haar moeilijke relatie met haar vader, haar zogenaamde ruzies met hertogin Kate en haar huwelijk.

Op sociale media lieten mensen weten dat ze het een bizarre keuze vonden van de BBC om de parodie uit te zenden. De BBC zegt dat de nep-Meghan juist het tegenovergestelde moet voorstellen van wat wij normaal zien van de hertogin. “Iedereen die iets weet over Meghan, weet dat ze altijd erg leuk en vriendelijk overkomt. Ze lacht altijd,” vertelt de stemactrice achter de nep-Meghan. “Maar wat als iemand die in het openbaar heel aardig overkomt, eigenlijk heel erg gemeen is?”