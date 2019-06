Prinses Margriet kan uitkijken naar een cultureel avondje; ze gaat zaterdag naar het theater. De zus van prinses Beatrix bezoekt dan de voorstelling END OF SEASON van Introdans in het Stadstheater in Arnhem. Prinses Margriet is beschermvrouwe van Introdans.

Het ensemble sluit het dansseizoen af met een avond vol balletten met een zomerse sfeer, wel zo toepasselijk voor het weer van de laatste tijd. De balletten Azul (van Jorge Pérez Martínez), Daylight (Ben Holder) en Rushes (Inbal Pinto, Avshalom Pollak en Robby Barnett) zullen dan worden opgevoerd. Het slotballet is Chapeau van Jiří Kylián, op de muziek van Prince.

Tijdens END OF SEASON zijn ook balletten te zien uit DE ONTMOETING, waarin gastdansers meedoen zoals topatleten van TeamNL.

Introdans, opgericht in 1971, heeft als missie de danskunst op hoog niveau te presenteren voor een breed publiek. Als stadsgezelschap van Arnhem danst het gezelschap in de Nederlandse theaters en reist het de wereld rond. De ensembles zijn veelvuldig te gast op internationale podia.