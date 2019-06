De atleten die namens Tonga deelnemen aan de zestiende editie van de Pacifische Spelen krijgen een bijzondere sponsor: koning Tupou VI. Dat meldt Radio Nieuw-Zeeland donderdag (lokale tijd).

De koning heeft besloten 9000 dollar te schenken aan de sporters. Dat bedrag wordt nog eens verdubbeld door Lord Vaea, een voormalig minister van Sport van het koninkrijk. Koning Tupou kwam tot zijn besluit na een ontmoeting met de sporters die vanaf 7 juli in Samoa deelnemen aan de Spelen. Zij klaagden over een tekort aan financiële middelen.

Oorspronkelijk zouden de ‘XVI Pacific Games’ in Tonga zelf worden gehouden. Het eilandstaatje had de sportwedstrijden nooit eerder georganiseerd, maar nadat premier Akilisi Pohiva nog eens goed had gekeken naar de kosten van het evenement, besloot hij in 2017 de organisatie terug te geven. Hij vreesde een financiële ramp voor Tonga en nam het gezichtsverlies voor lief.

Afhankelijk

Tonga, dat zo’n honderdduizend inwoners telt en in het midden van de Stille Oceaan ligt, kan zichzelf niet bedruipen en is afhankelijk van financiële steun van landen als Japan, China en Australië en Nieuw-Zeeland.

De bekendste sporter van Tonga, Pita Taufatofua, die in 2016 in Brazilië furore maakte door met ontbloot bovenlijf en in nationale dracht de vlag het stadion binnen te dragen, hield voor zijn deelname aan de Olympische Spelen een ‘crowdfunding’ actie. In 2018 nam hij als langlaufer deel aan de Winterspelen in Korea en momenteel richt hij zich op de Spelen van Tokio, waar hij in de kayak wil deelnemen.