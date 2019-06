De Belgische koningin Mathilde rondt donderdag samen met oudste dochter prinses Elisabeth het werkbezoek aan Kenia ten behoeve van Unicef af. Met de meegereisde schrijvende pers maakte de koningin woensdagavond echter al de balans op, waarbij Elisabeth (17) een van de belangrijkste gespreksonderwerpen was.

De komst van de in Wales naar school gaande hertogin van Brabant was namelijk voor iedereen een verrassing. Maar het markeerde, zo verzekerde koningin Mathilde, zeker niet het begin van haar opleiding tot koningin. “Dat is niet aan de orde. Alles op zijn tijd.”

De koningin legde uit waarom haar dochter was meegekomen en hield de mogelijkheid open dat op een later moment ook de andere drie kinderen een keer meereizen. “Ik kom altijd terug met heel veel verhalen en deel die met mijn kinderen, in de hoop dat ze geïnteresseerd raken. En zie, Elisabeth nu”, zo vertelde Mathilde aan Het Nieuwsblad. “Toen we haar voorstelden mij te vergezellen, was ze direct enthousiast.”

School

De timing van het Unicef-bezoek was met het oog op het schooljaar ook goed gekozen. Elisabeth heeft haar examens achter de rug en kon zonder belangrijke dingen te missen met haar moeder mee. “Voor zowel de koning als voor mij is het een bewuste keuze om een werkbezoek met Unicef te integreren in de opvoeding”, zei Mathilde. “Alle kinderen zijn geïnteresseerd en zullen deze kans krijgen. Maar ze zijn nog jong”, voegde ze eraan toe.

Het schoolwerk stond in de weg dat prinses Elisabeth zich vooraf heel intensief op de reis kon voorbereiden. “We hebben dat geprobeerd, maar ze had tot enkele dagen geleden examens. Nu zijn we hier. En ik zie haar vooral observeren. Ze raakt ontroerd door haar ontmoetingen met leeftijdgenoten.”

Voor de koningin is de reis naar Kenia haar achtste voor Unicef. Vergelijken met eerdere reizen wilde Mathilde niet. “Vergelijken is nooit goed. Elk land heeft zijn eigenheid: Tanzania, Haïti, Laos. Hier in Kenia wilden we het werk van Unicef rond onderwijs onder de aandacht brengen. Ik heb bijvoorbeeld een school bezocht met meer dan 150 leerlingen in één klas. Wat bewonder ik die leerkrachten. Het is belangrijk hen te ondersteunen”, aldus Mathilde tegen Het Nieuwsblad.