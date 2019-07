Harry en Meghan willen deze maand extra stilstaan bij het milieu. De hertog en hertogin van Sussex belichten op Instagram maandelijks een aantal goede doelen in één bepaald thema en in juli is dat het milieu.

Volgens Harry is het van essentieel belang stil te staan bij de verandering van het klimaat. “We zien en beginnen nu pas te begrijpen dat wij schade hebben aangericht. Met bijna 7,7 miljard mensen op aarde kan elke keuze, elke voetafdruk en elke actie een verschil maken”, schrijft hij.

Het koppel, dat sinds april een eigen Instagramaccount heeft, is in mei begonnen met het maandelijkse thema op het sociale medium. De twee volgen dan enkel organisaties die zich inzetten voor dat specifieke thema en vragen daarnaast aandacht voor deze goede doelen. De hertog en hertogin trapten af met het thema mentale gezondheid en stonden vorige maand stil bij LHBT-organisaties.