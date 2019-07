Koning Willem-Alexander liet zich dinsdag in Utrecht door Cor Jansen, de nieuwe directeur van Citymarketing, niet verleiden tot deelname aan de Utrechtse lobby om de organisatie van het Eurosongfestival binnen te halen. Jansen wilde daar aan het slot van het bezoek van de koning aan ‘Taal Doet Meer’ over beginnen, in het besef overigens dat Willem-Alexander zich niet in de discussie kon mengen. De koning verontschuldigde zich dan ook lachend.

Het songfestival was niet het enige evenement dat ter sprake kwam bij de visite aan een van de winnaars van het Appeltje van Oranje, de jaarlijkse prijs van het Oranjefonds. Ook de Ronde van Spanje, de Vuelta, die volgend jaar in Utrecht start, kwam aan de orde. Jansen zocht gastvrouwen en gastheren en vond die wellicht bij de ‘eigen kracht lunch’, die Taal Doet Meer organiseert om mensen te helpen bij het zoeken naar werkervaring of (vrijwilligers)werk.

Aan tafel zat onder meer Mercedes, die met een waaier van talen en de wens werk te vinden als gastvrouw, precies in het door Citymarketing gezochte profiel paste. Dat kon geen toeval zijn, vond de koning. Dat klopte ook, want er was voor het netwerken zorgvuldig gekeken naar wensen en achtergronden van de deelnemers. Wellicht dat de veeltalige Mercedes ook kon worden ingezet om burgemeester Jan van Zanen te helpen om Spaans te leren, suggereerde Willem-Alexander.

Het koninklijk werkbezoek was, alle jolijt ten spijt, bedoeld om zelf een kijkje te nemen bij de al dertig jaar actieve organisatie, die met maar liefst duizend vrijwilligers zorgt dat ‘anderstalige’ Utrechters kunnen deelnemen in de samenleving. Het leren van Nederlands is daarbij de rode draad, zo hoorde Willem-Alexander, en dat begon al op jonge leeftijd. Vrijwilligers bereikten vaak ook betere resultaten dan meer officiële instanties, al kan het een niet goed functioneren zonder het ander.