In de tuin van Paleis Soestdijk, waar vroeger zijn opa en oma woonden, genoot koning Willem-Alexander donderdagavond van een optreden van BLØF tijdens het zomeravondconcert Royal Park Live. Ook koningin Máxima was present bij het uitverkochte optreden van de populaire Zeeuwse band, die het nummer Welkom Thuis speciaal speelde voor de koninklijke gasten.

Zanger Paskal Jakobson zei dat het nummer was voor iemand voor wie dit zijn thuis was. Willem-Alexander zwaaide enthousiast naar de band.

De aanwezigheid van het koningspaar verraste de concertgangers. Toen de overige bezoekers ontdekten dat Willem-Alexander en Máxima een plaatsje zochten tussen het publiek, klonk er applaus en gejoel en stonden mensen op. Menigeen zag dit als een buitenkansje om een foto of selfie met de koning of koningin te maken. Op de tribune zaten ook prins Floris en zijn echtgenote Aimée. Floris is een neef van koning Willem-Alexander.