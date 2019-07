De koninklijke familie van België krijgt er dit jaar flink wat meer geld bij dan aanvankelijk was begroot. De Civiele Lijst van de Koning, het bedrag dat voor Filip beschikbaar wordt gesteld om zijn taken uit te oefenen, en de dotaties zijn geïndexeerd. Koning Filip krijgt er tienduizenden euro’s bij en ook de toelages voor zijn familieleden gaan omhoog, meldt Het Laatste Nieuws.

De hoogste opslag is voor koning Filip. Hij krijgt er nog eens 61.000 euro bij, bovenop de 12.267.000 euro die voor dit jaar was voorzien. Filips vader koning Albert krijgt er 4000 euro bij. Zijn broer en zus, prins Laurent en prinses Astrid, kunnen beiden rekenen op 1000 euro extra.

Over de dotaties voor de Belgische koninklijke familie is geregeld veel te doen. Zo moest Laurent vorig jaar een deel van zijn toelage inleveren omdat hij zonder toestemming een plechtigheid had bijgewoond op de Chinese ambassade in legeruniform. Ook het bedrag dat jaarlijks wordt vrijgemaakt voor koning Albert, dit jaar bijna 1 miljoen euro, is omstreden omdat het voormalige staatshoofd zelden nog officiële verplichtingen heeft.