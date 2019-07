Koning met twee dochters bij WK-finale in Lyon

Koning Willem-Alexander heeft zijn dochters Amalia en Ariane meegenomen naar Lyon, voor de WK-finale van de Nederlandse voetbalsters tegen de Verenigde Staten. De koning stapte vlak voor de aftrap de eretribune van het Parc OL op, in gezelschap van zijn oudste en jongste dochter. Koningin Máxima en prinses Alexia zijn niet meegekomen.

De Rijksvoorlichtingsdienst had enkele dagen geleden al bekendgemaakt dat de koning de ‘Leeuwinnen’ zou komen aanmoedigen. Het was tot het laatste moment onduidelijk of hij ook zijn dochters zou meenemen.

De afvaardiging van het koninklijk huis zit op de tribune naast KNVB-voorzitter Michael van Praag. Verder zijn onder anderen FIFA-voorzitter Gianni Infantino, de Franse president Emmanuel Macron en topvoetballer Kylian Mbappé aanwezig.