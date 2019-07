Ambassadeur neemt gesprek over van koningin

Koningin Máxima heeft donderdag bij haar beleefdheidsbezoek aanpresident Abdul Hamid in het presidentieel paleis Bangabhaban ook het woord gegeven aan ambassadeur Harry Verweij. Dit omdat Hamid tijdens de ontmoeting met de koningin, die in haar functie als VN-pleitbezorger was uitgenodigd, ook onderwerpen aansneed die de relatie met Nederland raken.

Hamid bracht het gesprek over de verbetering van toegankelijkheid van financiële diensten op de uitstekende betrekkingen met Nederland, en sprak over de uitvoering van het mede met Nederlandse hulp ontwikkelde Delta Plan-2100. Ook vroeg hij om steun voor het naar Myanmar laten terugkeren van de Rohingya-vluchtelingen.

Beide waren onderwerpen waarover de koningin niets kon zeggen en die ze daarom overliet aan de naast haar gezeten ambassadeur Verweij. Volgens de perswoordvoerder van de president was de koningin vol lof over de sociaal-economische vooruitgang van Bangladesh en het streven een einde te maken aan kindhuwelijken.

Bij de verschillende VN-bezoeken die Máxima brengt, moeten ambassadeurs wel vaker bijspringen wanneer opeens wordt afgeweken van het afgesproken gespreksonderwerp en politieke zaken of de relatie met Nederland aan de orde komen.