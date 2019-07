Prins Harry werd als kind al duidelijk gemaakt dat hij op de tweede plek komt. Hoewel zijn moeder prinses Diana er alles aan deed om Harry zich niet minder te laten voelen dan zijn oudere broer, maakten familieleden al vroeg duidelijk dat William belangrijker is. Dat zegt Majesty-hoofdredactrice Ingrid Seward in de Channel 4 documentaire Meghan and Harry: The Baby Years.

Volgens Seward werd Harry door sommige leden van de Britse koninklijke familie “volledig buitengesloten”. “De koningin-moeder zei altijd: kom William, kom naast me zitten. Kleine Harry werd volledig genegeerd.”

In de documentaire, die donderdagavond wordt uitgezonden in Groot-Brittannië, zegt Seward ook dat prinses Diana altijd haar best deed om Harry niet ‘nummer twee’ te laten voelen. “Maar hij heeft altijd geweten dat hij op de tweede plek komt.”