Eerste audiëntie in vernieuwd Huis ten Bosch

Koning Willem-Alexander heeft zijn eerste officiële ontvangst op Paleis Huis ten Bosch achter de rug. De president van Ecuador, Lenín Moreno Carcés, was de eerste buitenlandse hoogwaardigheidsbekleder die de koning op audiëntie ontving.

Garcés en zijn vrouw kwamen vrijdagochtend langs op Paleis Huis ten Bosch, dat jarenlang is verbouwd. De president werd ontvangen in een bijzonder vertrek, de tot ‘DNA-kamer’ omgedoopte Groene Salon. De wandversiering bestaat uit 60.000 baksteentjes die het DNA van het koningspaar en prinses Amalia vormen.

Niet alleen de Groene Salon werd onder handen genomen, heel Paleis Huis ten Bosch is gerenoveerd. Willem-Alexander bleef na zijn inhuldiging in 2013 op de Eikenhorst in Wassenaar wonen, terwijl zijn woonpaleis voor ruim 63 miljoen euro werd verbouwd. Begin januari verhuisde het koninklijk gezin naar Den Haag. Na die verhuizing werd er nog afrondend werk gedaan aan het paleis.

Eind vorige maand kregen Willem-Alexander en Máxima staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties op bezoek. Daarmee werd Huis ten Bosch officieel in gebruik genomen. De Ecuadoraanse president ging vrijdagochtend langs in het kader van zijn werkbezoek aan Nederland. Vrijdagmiddag spreekt hij met minister van Volksgezondheid en vicepremier Hugo de Jonge.