Koning Willem-Alexander bracht vrijdagmiddag een werkbezoek aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies in Amsterdam. Willem-Alexander bezocht onder meer de openbare studiezaal in het monumentale pand aan de Herengracht en kreeg een korte rondleiding door het omvangrijke archief van het NIOD, dat 2,5 kilometer archiefmateriaal over de Tweede Wereldoorlog beheert.

Het archief bevindt zich achter een stevige kluisdeur, die herinnert aan de banken die eerder in het pand gehuisvest waren. In de vitrine van het archief zag de koning onder meer een telegram liggen van Adolf Hitler, een brief van de toenmalige Amerikaanse president Roosevelt en brieven van de Britse oud-premier Winston Churchill aan Pieter Gerbrandy, die gedurende de oorlogsjaren minister-president van Nederland was.

Het NIOD is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), waar de koning beschermheer van is. Jaarlijks bezoekt Willem-Alexander een van de vijftien onderzoeksinstellingen van de KNAW.

Onderzoekers

Onderzoekers van het NIOD praatten de koning tijdens het werkbezoek bij over ontwikkelingen en thema’s binnen de Holocaust- en genocidestudies. Het ging onder meer over onderzoeken naar hedendaagse vormen van massaal geweld, zoals de genocide in Rwanda en de oorlogen in Syrië en Irak. Het NIOD doet onderzoek naar het verloop en karakter van oorlogen, genocide en massaal geweld. De nadruk ligt op conflicten in de 20e en 21e eeuw waar Nederland en Europa bij betrokken zijn geweest.

Tot slot liet koning Willem-Alexander zich informeren over het lopende onderzoek ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’. De resultaten van dit onderzoek worden in september 2021 verwacht.

Het NIOD werd op 8 mei 1945, drie dagen na de bevrijding, opgericht. Komend jaar viert het NIOD zijn 75-jarig jubileum.