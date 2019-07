Koning Felipe van Spanje ziet steeds meer interesse in wiskunde in zijn land en daar is de vorst maar wat blij mee. “Wiskunde is vandaag een van onze grootste troeven op het gebied van wetenschap en innovatie”, zei Felipe maandag bij de opening van het internationale wiskundecongres ICIAM 2019.

Volgens Felipe heeft wiskunde de toekomst. “Het is vooral relevant in technologieën die verband houden met kunstmatige intelligentie, een gebied waarop Spanje en Europa zeer actief zijn.” Maar ook voor de financiële wereld, transportsector en ruimtevaart is wiskunde van levensbelang, benadrukte de koning.

Felipe is trots dat Spanje voor het eerst gastheer mag zijn van ICIAM, dat een keer in de vier jaar wordt georganiseerd. De koning daagde de ruim vierduizend deelnemers aan de vijfdaagse conferentie uit “verder” te gaan en “vol te houden”. “Om wiskunde een strategisch doel voor ons land te maken.”

Daarnaast hoopt Felipe dat de aanwezigen de komende week een beetje kunnen genieten van Valencia, “een gastvrije en heerlijke stad die al volop in de zomermodus zit”.