De Thaise koning Vajiralongkorn heeft dinsdag een nieuw kabinet van premier Prayuth Chan-ocha, die in maart werd gekozen, beëdigd. Chan-ocha en 35 ministers beloofden trouw aan de monarchie in het Dusit Paleis. Vajiralongkorn zei dat hij hoopt dat het kabinet en de regering zullen doen wat juist is.

Chan-ocha nam maandag officieel ontslag als legerleider. Onder leiding van hem pleegde het Thaise leger in een 2014 staatsgreep. Sindsdien waren de militairen formeel aan de macht.

Chan-ocha noemde de staatsgreep vijf jaar geleden “noodzakelijk” na de protesten op straat en de hevige conflicten. Na de ceremonie in het paleis zei hij tegen verslaggevers dat hij nu eensgezindheid wil voor het land, de religie, de koning en het volk. “Mensen hebben hoge verwachtingen van deze nieuwe regering.”