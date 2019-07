Koning Filip en koningin Mathilde hebben donderdag een kijkje genomen bij de verschillende tentoonstellingen die ter gelegenheid van de zomeropenstelling zijn ingericht in het Koninklijk Paleis in Brussel. Daar kan het publiek vanaf 23 juli tot en met 25 augustus terecht terwijl de koninklijke familie vakantie houdt.

Net als in Buckingham Palace in Londen, dat zaterdag opengaat, kunnen bezoekers de verschillende zalen en ontvangstruimten van het paleis bekijken en ook genieten van bijzondere exposities. In Brussel zijn dat er meerdere. Zo is er de tentoonstelling ‘De maan: tussen droom en realiteit’ ter ere van de vijftigste verjaardag van de eerste maanlanding in 1969.

Een meer koninklijke invalshoek heeft de tentoonstelling ‘Vorstelijk getooid. Koninklijke uniformen’ die eveneens een plek heeft gekregen in het royaal bemeten paleis. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, is er ook een presentatie van Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor Wetenschap en Technologie. Dat besteedt aandacht aan enkele basismechanismen uit de fysica.

Koning Filip had eerder donderdag zijn paleis nog wel nodig voor de ontvangst van Rudi Vervoort, die ten overstaan van de koning de eed kwam afleggen als minister-president van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook zondag is het paleis in gebruik, vanwege de verschillende activiteiten op de Belgische nationale feestdag.