Prins Charles is vrijdag in Staffordshire in de wol gedoken. De prins van Wales ging langs bij een familiebedrijf dat voedsel- en medicijnverpakkingen maakt van schapenwol.

Charles kreeg tijdens een rondleiding door de fabriek van Woolcool te horen hoe duurzame, isolerende verpakkingen worden gemaakt van de schapenvachten. Woolcool bestaat inmiddels tien jaar en bij dat heugelijke feit stond Charles stil door een plaquette te onthullen.

De prins van Wales maakt zich al jaren hard voor het gebruik van wol. In 2010 initieerde hij The Campaign for Wool, die als doel heeft de veelzijdigheid van wol te laten zien.