Britten zetten in op verloving prinses Beatrice

In Groot-Brittannië hebben de laatste maanden meerdere koninklijke huwelijken plaatsgevonden, maar de Britse gokkers kijken alweer uit naar de volgende trouwerij. Zij achten de kans groot dat prinses Beatrice, de jongste dochter van prins Andrew, volgend jaar in het huwelijksbootje stapt.

Gokken op een huwelijksaankondiging van Beatrice en haar vriend Edoardo Mapelli Mozzi kan inmiddels niet meer. “We zien de laatste dagen heel veel interesse”, zei een woordvoerder van Ladbrokes tegen Hello! Magazine. “Die twee zijn overduidelijk stapelverliefd op elkaar. Wij rekenen op een aankondiging voor het einde van het jaar en een huwelijk volgend jaar.”

Edoardo, met wie Beatrice sinds vorig jaar samen is, vergezelt de 30-jarige prinses steeds vaker. Zo woonde hij in mei nog de bruiloft van Lady Gabriella Windsor bij. De zakenman kan het naar verluidt goed vinden met Beatrice’s jongere zus prinses Eugenie, die in oktober trouwde. Ook prins Andrew en Sarah Ferguson zouden dol zijn op ‘Edo’.