Grote teleurstelling op Mainland, het hoofdeiland van de Shetlandeilanden zaterdagmiddag omdat prins Charles “tot zijn grote spijt” zijn bliksembezoek op het laatste moment moest annuleren.

Volgens de Shetland Times waren er technische problemen met zijn vliegtuig waardoor de hertog van Rothesay, zoals de titel luidt die Charles in Schotland gebruikt, de oversteek naar het vliegveld Sumburgh aan de zuidtip van het eiland niet kon maken.

De leden van de Shetland Amenity Trust keken dan ook sip, aldus lokale media, toen ze hoorden dat Charles niet kwam. Zij hadden zich verzameld in Old Scatness bij het archeologische dorp uit de IJzertijd, waar de prins een uitgebreide rondleiding zou krijgen.

Charles, die in 2007 voor het laatst op de Shetlandeilanden was, zou daar ook praten met de organisatoren van de in september te houden Shetland Wol Week en gaan kijken bij de jaarlijkse schoonmaakactie op de Shetlandeilanden, ‘Da Voar Redd Up’ waaraan twintig procent van de eilandbevolking deelneemt.

Clarence House, het kantoor van de prins, heeft nog niks gezegd over het opnieuw plannen van het bezoek.