Thailand maakt zich op om zondag de 67e verjaardag te vieren van koning Vajiralongkorn. De festiviteiten die over het land verspreid worden gehouden zijn een wonderlijke mix van culturele en religieuze elementen, met speciale voorstellingen en gebedsdiensten. De koning wil daarmee de eenheid van de Thai benadrukken, maar ook gehoorzaamheid aan de gevestigde orde en toewijding aan de monarchie.

Vanwege de draconische wet op majesteitsschennis, die een gevangenisstraf van vijftien jaar zet op het beledigen van de koning en alles wat maar met hem te maken kan hebben, is onduidelijk wat de Thai vinden van hun nieuwe koning. Vajiralongkorn volgde in oktober 2016 zijn vader koning Bhumibol op, die Thailand ruim zeventig jaar had geregeerd maar die het laatste decennium wegens ziekte grotendeels uit de openbaarheid was verdwenen.

De nieuwe koning heeft de afgelopen jaren zijn positie verstevigd en verraste eerder dit jaar door enkele dagen voor zijn kroning op 4 mei te trouwen met een lid van zijn lijfwacht, Suthida Tidjai. Het was het vierde huwelijk van Vajiralongkorn, die in het verleden door zijn moeder koningin Sirikit in een interview in Amerika werd omschreven als een ‘Don Juan’. Uit de verschillende relaties zijn zeven kinderen geboren, van wie er drie door de koning nog worden erkend. Vier zoons zijn in de ban gedaan.

In Thailand blijft officieel onbesproken en niet gemeld dat de koning een groot deel van het jaar doorbrengt in Duitsland, waar hij enkele huizen bezit. Zijn aanwezigheid daar komt alleen door publicaties in Duitse media aan het licht, meestal wanneer de koning of zijn entourage lokaal de aandacht trekken. Voor zijn verjaardag is de koning echter wel in Bangkok, zo bleek eerder deze week uit het feestprogramma. Dat voorziet in een ontvangst in het koninklijk paleis.