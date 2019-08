De Zweedse prinses Christina is zaterdag jarig. Christina Magnuson, zoals ze zich het liefst laat noemen, is 76 jaar geworden. Christina viert haar verjaardag mogelijk in Denemarken. Ze is namelijk op bezoek bij koningin Margrethe.

Op Instagram plaatste het Deense hof een foto van de vakantievierende royals. Ook prinses Benedikte van Denemarken, de zus van Margrethe, was op Graasten Slot aanwezig.

Christina is de jongste zuster van de Zweedse koning Carl Gustaf. Vorig jaar maakte ze vlak voor haar 75e verjaardag bekend al haar officiële functies neer te leggen.