Koning Jigme Khesar Wangchuk van Bhutan heeft woensdag in het klooster Simtokha Dzong stil gestaan bij het overlijden van de Indiase oud-minister van Buitenlandse Zaken, Sushma Swaraj. Die stierf dinsdagavond aan een hartaanval. Ze werd 67 jaar en is woensdag gecremeerd.

Sushma Swaraj was volgens de koning “een vriend van Bhutan”. Ze werkte in de vijf jaar (2014-2019) dat ze onder premier Narendra Modi minister was aan versterking van de onderlinge relaties. De koning nam deel aan gebeden voor Swaraj en ontstak met zijn gevolg duizend boterlampen in het klooster aan de rand van de hoofdstad Thimphu.

Susha Swaraj, die zich bij de recente parlementsverkiezingen vanwege haar zwakke gezondheid niet herkiesbaar stelde, had vorig jaar als minister in New Delhi een gesprek met koningin Máxima. Die bracht toen in haar VN-functie een bezoek aan India.