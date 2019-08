Koning Felipe heeft woensdagmiddag in paleis Marivent een gesprek gehad met demissionair premier Pedro Sánchez. Felipe moest overigens even geduld hebben want Sánchez arriveerde bijna een uur te laat bij het koninklijk zomerverblijf in Palma. Het is in Spanje gebruik dat de premier tijdens de zomervakantie langsgaat bij de koning.

Er was dit keer ook veel te bespreken want Sánchez probeert nog steeds een regering te vormen die op voldoende steun kan rekenen in het parlement. Dat moet hij voor uiterlijk 23 september voor elkaar krijgen om Spanje niet op koers te zetten naar de vierde parlementsverkiezingen in vier jaar.

Het is inmiddels honderd dagen sinds de laatste verkiezingen. Die werden weliswaar door de sociaal-democratische PSOE van Sánchez gewonnen, maar hij behaalde geen meerderheid en moet nu op zoek naar coalitie- of gedoogpartners. Die zijn echter moeilijk te vinden en rechtse partijen hebben de koning al gesuggereerd de formatieopdracht aan hen te geven.

Na het gesprek kreeg de premier, die anders dan vorig jaar zonder zijn eega naar Mallorca was gekomen, door het koningspaar een lunch aangeboden.