Koning Juan Carlos heeft vrijdag zonder te zeilen zijn wereldtitel bij de klassieke zesmeterboten geprolongeerd. De wind was voor de kust van het Finse Hanko voor de tweede achtereenvolgende dag spelbreker. Dat betekende dat de twee resterende races van het WK werden afgelast en dat het voorlopige klassement van woensdag ook de eindrangschikking werd. Daarin stond koning Juan Carlos fier op kop.

Dochter prinses Elena was present om de triomf van haar vader mee te vieren. In het internationale deelnemersveld was er veel waardering voor de koning die in 2017 bij Vancouver ook al de titel veroverde in de prachtige oude zeilboot. “Hij is zo goed omdat hij veel heeft gevaren en een geweldige bemanning en boot heeft”, zei de Fin Ossi Paija, die derde werd, tegen de Zweedstalige televisiezender.

De koning werd ook omschreven als een kalme zeiler, hetgeen misschien ook met zijn leeftijd (81) te maken heeft. Juan Carlos heeft niet alle zes gevaren races meegedaan, maar liet een deel van de strijd over aan zijn al even ervaren bemanning.

Het volgende WK is over twee jaar. De koning zal zeker hopen dat hij dan opnieuw zijn titel kan verdedigen.