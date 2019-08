Prinses Mabel viert zondag haar 51e verjaardag. Dat doet ze op vakantie, die eerder deze maand is begonnen en nog even voortduurt. De prinses heeft zich dan ook al enige tijd niet gemeld op sociale media, al gaf ze kort voor vertrek nog wel een boekentip mee. ‘Billion dollar whale’ van Tom Wright en Bradley Hope over Jho Low, ‘de man die Wall Street, Hollywood en de wereld’ te grazen nam, was ‘aanbevolen zomerleesvoer’ aldus Mabel.

Voor de vakantie was Mabel op werkbezoek in Ethiopië samen met Nobelprijs-winnares Malala Yousafzai. Ze wilden leren en ervaren voor welke hindernissen meisjes in Ethiopië staan om naar school te gaan en zich te ontwikkelen. Kindhuwelijken is daar één obstakel van: 40 procent van de Ethiopische meisjes trouwt voor ze achttien jaar zijn. Maar scholen zijn ook niet erg ‘vrouwvriendelijk’ met een gebrek aan sanitaire voorzieningen en vrouwelijk personeel. Armoede, geweld en lange afstanden spelen ook een rol.

Mabel en Malala bezochten onder meer een workshop waar meisjes les kregen over menstruatie, een onderwerp dat op school vaak taboe is, en waardoor ze vaak enkele dagen niet naar school gaan vanwege het gebrek aan voorzieningen. Er werden opnamen bezocht van de televisieshow ‘The Story of Us’ waar tal van onderwerpen aan bod komen waar Ethiopische jongeren mee te maken hebben, en er werd gesproken met meisjes die wel de kans hebben gehad verder te leren.

Met de opgedane inzichten en kennis kan het Malala Fonds, waarvan Mabel bestuurslid is, de hulp beter afstemmen op de noden, en kan Mabel met ‘Girls Not Brides’ gerichter werken aan het afschaffen van kindhuwelijken. De prinses is daarvoor volgende maand ook weer in New York, tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.