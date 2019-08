De Noorse prinses Märtha Louise heeft in Marbella bij de tiende editie van het exotische Starlite benefietgala de ‘Starlite Gala Prijs 2019’ ontvangen. Dit omdat ze zich “een leider in deze nieuwe tijden” toont.

Märtha Louise, die bij het mede door Antonio Banderas georganiseerde gala werd vergezeld door haar vriend de sjamaan Durek Verrett, werd onder meer onderscheiden voor “haar vastberadenheid, toewijding en persoonlijke betrokkenheid als een bewerker van verandering, als onderdeel van een sociale transformatie.” Volgens de organisatie creëert Märtha Louise bewustzijn en “helpt ze mensen hun eigen waarheid te veroveren en hun hart te durven volgen.”

De prinses die in eigen land vooral veel kritiek krijgt vanwege met name haar spirituele activiteiten, toonde zich blij met de erkenning. Ondertussen is ze er nog niet in geslaagd om haar volgers op Instagram over te halen haar ook te gaan volgen op haar nieuwe zakelijke profiel [martha.louise.intuitive]. Daar heeft de dochter van koning Harald na vijf dagen iets meer dan 7800 volgers. Op haar oorspronkelijke pagina zijn dat er inmiddels 130.000.

Dat zijn er tweeduizend meer dan een week geleden toen ze bekendmaakte haar titel van prinses niet langer te gebruiken bij commerciële activiteiten. Toen maakte ze ook een nieuw profiel aan. “Dit is mijn nieuwe pagina voor mijn werkgerelateerde projecten waar ik mijn naam zonder mijn titel gebruik. Ik ben gewoon Märtha Louise. Laten we het leven verkennen en samen op avontuur gaan”, kondigde ze toen aan. De fans van de prinses zijn nog niet overtuigd.