Sarah Ferguson, de ex-vrouw van prins Andrew, is zondag weer teruggevlogen naar Londen vanaf haar vakantieadresje in het Schotse Balmoral kasteel. Dat melden Britse media. Ze deed dat net voordat prins Philip aankwam. Het gerucht gaat namelijk al jaren dat de twee elkaar niet kunnen luchten of zien.

Normaal vertrekt Ferguson altijd een dag voordat de echtgenoot van koningin Elizabeth verschijnt, maar dit keer kwam Philip een paar dagen vroeger opdraven voor zijn zomervakantie. Haar dochter, prinses Eugenie, en haar ex-man blijven wel achter.

Britse media speculeren al jaren dat de hertog van Edinburgh zijn voormalige schoondochter niet kan uitstaan sinds haar scheiding met Andrew. Volgens geruchten zou hij haar de schuld geven van het voor schut zetten van de koningin en de koninklijke familie. Sommige mensen hoopten dat de relatie tussen de twee herstellende was, sinds ze samen verschenen op het huwelijk van prinses Eugenie.