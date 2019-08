Prins Harry en echtgenote Meghan zijn van elkaar gescheiden. Met dat verrassende nieuws probeert het Londense museum van wassenbeelden Madame Tussaud’s de aandacht te trekken. Gezien de talrijke reacties maandag en dinsdag in de tabloids en op sociale media is de populaire toeristenattractie daar goed in geslaagd.

Tussaud’s heeft het beeld van Meghan een andere plaats gegeven. Ze staat niet langer opgesteld bij de koninklijke familie maar bij bekende Britten als Victoria en David Beckham, en de Indiase actrice Priyanka Chopra. Het argument daarvoor is dat Meghan als ‘celebrity’ en televisiester eerder bekend was dan als echtgenote van prins Harry.

“Meghan blijft haar eigen moderne kijk op het koninklijk leven uitbouwen en we willen haar onafhankelijke status als beroemdheid weerspiegelen in de attractie. Het is niet noodzakelijk voor altijd – en we splitsen ons geliefde stel niet! We laten Meghan gewoon een tijdje opgaan in de haar meer bekende kring van sterren”, aldus een woordvoerder van het museum tegen The Sun.

De actie werd meteen uitgelegd als een publiciteitsstunt van Madame Tussaud’s terwijl de talrijke haters van de hertogin van Sussex het besluit toejuichten. “Ze hoort in de zaal met D-sterren. Ze is net zo min koninklijk als dat ze een A-actrice is”, was nog een van de meer vriendelijke commentaren.

“Nu is ze te goed voor het koningshuis? We wisten dat dat zou gebeuren, maar zo snel?”, luidde een andere reactie. Troost was er ook. “De echte prins Harry heeft geen wassen beeld naast hem nodig, hij heeft de echte Meghan Markle.”