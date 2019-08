De Zweedse kroonprinses Victoria gaat zaterdag 31 augustus in Oslo naar de bevestiging van haar petekind, de Noorse prinses Ingrid Alexandra. Dit blijkt uit de agenda van het Zweedse hof.

Ingrid Alexandra wordt tijdens de kerkdienst bevestigd als lid van de lutherse staatskerk. De plechtigheid vindt plaats in de kapel van het Koninklijk Paleis, waar de prinses in april 2004 ook is gedoopt. De dienst wordt geleid door Kari Veiteberg, de bisschop van Oslo.

Ingrid Alexandra is het oudste kind van de Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit. Ze is na haar vader tweede in de lijn van troonopvolging. De 15-jarige prinses begint na de zomer op haar nieuwe school Uranienborg in de buurt van het paleis.

De Zweedse kroonprinses Victoria behoort tot het selecte groepje peetouders van Ingrid Alexandra. De overige peetouders zijn koning Harald, kroonprins Frederik van Denemarken, koning Felipe van Spanje, haar tante prinses Märtha Louise en haar oma Marit Tjessem, de moeder van Mette-Marit. Het Deense hof heeft de komst van kroonprins Frederik nog niet aangekondigd, ook het Spaanse hof heeft de komst van Felipe nog niet bevestigd.