De traditionele zomeropenstelling van het Koninklijk Paleis in Brussel heeft sinds 23 juli al meer dan 65.000 bezoekers getrokken. Dat heeft het paleis donderdag laten weten. De tentoonstellingen die onder de noemer ‘Wetenschap en cultuur in het paleis’ ter gelegenheid van de openstelling zijn opgezet, kunnen tot en met 25 augustus worden bezocht.

Het Brusselse paleis is zes dagen in de week open. In de zomer is het al jaren een extra attractie in de Belgische hoofdstad. Anders dan bij bezoeken aan Buckingham Palace in Londen of Paleis Noordeinde in Den Haag, dat overigens maar vier zaterdagen open is, is de toegang gratis.

Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de staatsievertrekken van het paleis, waarbij met name de balzaal indruk maakt. Daarnaast is er dit jaar, vijftig jaar na de eerste landing op de maan, de extra tentoonstelling ‘De maan: tussen droom en realiteit’. Ook is er de expositie ‘Vorstelijk getooid. Koninklijke uniformen’, met bijzondere kleding die de koningen en leden van de koninklijke familie in de loop der tijd hebben gedragen.