Elton John heeft woedend gereageerd op de niet-aflatende berichten in de Britse pers over het vlieggedrag van prins Harry en zijn vrouw Meghan. Op sociale media roept de zanger journalisten op om de twee met rust te laten.

De hertog en hertogin van Sussex liggen al dagen onder vuur omdat ze met privévliegtuigen heen en weer reizen. In diverse media werden ze afgeschilderd als hypocrieten omdat ze aan de ene kant pleiten voor maatregelen ter bescherming van het klimaat en het milieu terwijl ze wel het vliegtuig pakken. Ook maandag was het weer zover, toen de Britse tabloids er lucht van kregen dat Harry en Meghan bij Elton John op bezoek waren geweest in Nice, en opnieuw met een eigen vlucht.

“Ik voel mij vreselijk vanwege de vervormde en hatelijke berichtgeving in de media”, schrijft Elton in een serie berichten op Twitter. “Prins Harry’s moeder, prinses Diana, was een van mijn meest dierbare vrienden. Ik voel mij verplicht om Harry en zijn gezin te beschermen tegen de pers, die heeft bijgedragen aan de vroegtijdige dood van Diana.”

CO2-neutraal

Elton zegt dat Harry en Meghan op zijn uitnodiging waren overgekomen. “Na een hectisch jaar met hard werk en toewijding aan goede doelen wilden David en ik het jonge gezin een privévakantie aanbieden in de veiligheid en rust van ons huis. Om ze te beschermen hebben we hun een privévlucht aangeboden.”

De zanger was zich bewust van het werk dat Harry verzet voor het klimaat en zorgde ervoor dat de vlucht CO2-neutraal was. “Ik heb diep respect voor wat Harry en Meghan doen voor het goede doel en ik roep de pers op om te stoppen met hun dagelijkse aanvallen en onwaarheden.”

Volgens de Daily Mail verbleven Harry en Meghan samen met hun zoontje Archie van woensdag tot zaterdag bij Elton. Het was hun vierde trip met een privévliegtuig in elf dagen. Eerder vlogen ze samen naar Ibiza.