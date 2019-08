De Duitse ZDF zendt zaterdagavond de eerste aflevering uit in een korte reeks over de ‘nieuwe’ koninginnen van Europa. In het drieluik ‘Beroep: Koningin!’ komen achtereenvolgens Letizia van Spanje (24 augustus), Mathilde van België (31 augustus) en Máxima (7 september) aan bod. De ZDF heeft alle drie koninginnen op verschillende manieren bij hun werkzaamheden in binnen- en buitenland gevolgd.

Volgens de programmamakers toonde koningin Letizia zich zeer betrokken bij hun werk. Niet zo vreemd misschien in de wetenschap dat Letizia voor haar huwelijk met de Spaanse troonopvolger zelf televisiejournalist en presentator was. De Duitsers mochten als eersten in haar kantoor filmen, maar een interview zat er niet in. Dat was anders bij Mathilde en Máxima, bij wie de huisregels wel een gesprek met de televisieploeg toestonden.

Letizia is veel minder koel en kil dan de Spaanse media haar afschilderen, zo stelt documentairemaker Julia Melchior. Maar anders dan haar schoonmoeder koningin Sofia is Letizia eerder een manager dan een ‘landsmoeder’. Ze bereidt haar werkzaamheden zeer nauwkeurig voor en heeft echt oog voor de mensen die zij ontmoet, zo stelde de ZDF onder meer vast bij een reis naar Mozambique.

De Duitsers zijn ook met de andere twee vorstinnen op reis geweest. Mathilde werd gevolgd tijdens een staatsbezoek met haar man koning Filip aan Zuid-Korea en Máxima bij haar recente VN-reis naar Bangladesh.

De uitzending ‘Beruf: Köningin!’ over Letizia is zaterdagavond om 19.25 uur bij de ZDF, het tweede Duitse televisiekanaal, te zien.