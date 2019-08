De Belgische prins Gabriël stopt met hockey. Dat meldt zaterdag de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. De oudste zoon van koning Filip heeft het te druk met school en andere activiteiten om nog voldoende te trainen.

Het hockeyen was ook niet zonder gevaar. Als centrale verdediger van Royal Eevere White Star, raakte de prins het afgelopen seizoen minstens twee maal geblesseerd. Zowel in december als op de nationale feestdag vorige maand verscheen hij in het gips.

Volgens Het Nieuwsblad was de ploeg zeer tevreden over zijn prestaties. Koning Filip was een trouw supporter van de ploeg en van zijn zoon.