De emir van Koeweit, sjeik Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, is voor het eerst in het openbaar verschenen na de mysterieuze berichten over zijn gezondheid een week geleden. Het hof meldde toen dat het hoogbejaarde staatshoofd goed was hersteld van een ‘tegenslag’, zonder te verduidelijken wat de 90-jarige emir mankeerde.

Het was wellicht ook helemaal niet de bedoeling iets te zeggen over zijn gezondheid maar de bezoekende Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, die onverwacht geen ontmoeting had met de emir, bracht de bal aan het rollen. Hij twitterde namelijk te bidden voor een “spoedig herstel van de emir.” Dat verplichtte het paleis om te reageren.

Uit het hele Midden-Oosten werd emir Sabah vervolgens gebeld: de koningen Abdullah en Salman vroegen naar zijn gezondheid en de emir van Qatar wenste hem beterschap. Maandag verscheen de emir bij een bijeenkomst in het paleis, in gezelschap van kroonprins sjeik Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber (82). De foto’s daarvan moesten de bevolking geruststellen. De emir is helemaal hersteld, al weet niemand waarvan.