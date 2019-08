Een stormloop op de website van het Thaise Bureau van de Hofhouding heeft er maandag voor gezorgd dat de site lange tijd niet bereikbaar was. Het probleem deed zich voor nadat media hadden gemeld dat het hof foto’s had vrijgegeven van de nieuwe vrouw van koning Vajiralongkorn, generaal-majoor Sineenat Wongvajirapakdi. Dat meldden Thaise media dinsdag.

Zij verkeerde al enige jaren in zijn gezelschap maar werd eind juli bij het verjaardagsfeest van de koning opeens formeel benoemd tot ‘koninklijke gemalin’. Die titel was in Thailand in bijna een eeuw niet meer gebruikt omdat de voorgaande koningen het hielden bij één echtgenote. Vajiralongkorn echter niet. Hij trouwde in mei al met Suthida Tidjai, die sindsdien bekend staat als koningin Suthida. Voor de koning was het zijn vierde huwelijk.

Nieuwsgierige Thai kregen, wanneer de website bereikbaar was, een hele reeks foto’s te zien van koning Vajiralongkorn en Sineenat. Er zijn formele foto’s, foto’s bij militaire oefeningen en opnamen waarbij zij zich klaarmaakt voor een parachutesprong en waar ze achter de stuurknuppel van een vliegtuigje zit. Tegelijkertijd werd ook een lijvige levensbeschrijving verspreid van de voormalige verpleegster die een rang heeft in de Koninklijke Lijfwacht.

Volgens kritische volgers van het Thaise koningshuis woont Sineenat, bijgenaamd ‘Koi’, bij de koning in Beieren en verblijft koningin Suthida, bijgenaamd ‘Nui’ doorgaans in Zwitserland. Op flight tracker zijn regelmatig vluchten te zien van de koninklijke vliegtuigen tussen München en Zürich.