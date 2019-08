Virginia Giuffre, een van de vermeende slachtoffers van Jeffrey Epstein, heeft dinsdag voor de rechtbank van New York prins Andrew opgeroepen de waarheid te vertellen. De inmiddels 35-jarige vrouw beweert dat ze op 17-jarige leeftijd gedwongen seks had met de zoon van de Britse koningin Elizabeth.

“Hij weet precies wat hij heeft gedaan en ik hoop dat hij schoon schip maakt”, aldus Giuffre, die samen met andere vrouwen alsnog de kans kreeg haar verhaal te doen in de rechtszaal. Daar vertelden zestien vrouwen zelf over het misbruik. Giuffre vertelde hoe zij als “tiener seksslavin” werd vastgehouden door Epstein, die haar aan andere bekende mannen “uitleende”.

Andrew kwam afgelopen weekend met een verklaring over de aantijgingen. Hij ontkende alles. Maar de advocaat van Giuffre wil dat de prins komt getuigen. “Iedereen kan zaken ontkennen in een geschreven verklaring. Het is iets heel anders om hierheen te komen, vragen onder ede te beantwoorden en onderworpen te worden aan een kruisverhoor”, zei raadsman David Boies tegen de toegestroomde wereldpers.

De hertog van York, zoals Andrews officiële titel luidt, verontschuldigde zich in het officiële statement voor het feit dat hij Epstein is blijven ontmoeten, ook nadat deze een straf had uitgezeten voor het gebruik van minderjarige prostituees. Van enige misstanden had Andrew geen weet, zo verklaarde hij.