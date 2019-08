De Zweedse koning Carl Gustaf en zijn kroonprinses Victoria hebben donderdag op het Koninklijk Paleis bezoek gehad van de politie.

Vader en dochter ontvingen Mats Löfving, hoofd van de Nationale Operatieafdeling (NOA) en Stefan Hector, hoofd van de operationele eenheid bij NOA. Zij praatten het koninklijke tweetal bij over hoe de politie en andere autoriteiten werken aan het voorkomen van explosies en schietpartijen.

Tijdens de vergadering werden de koning en kroonprinses geïnformeerd over hoe de politie en andere relevante autoriteiten werken om deze daden te voorkomen en te bestrijden. “De bezorgdheid die deze daden in het publiek oproepen, wordt gedeeld door mij en mijn familie. We willen onze deelname aan de getroffenen uiten en tegelijkertijd onze steun betuigen aan de politie en andere autoriteiten bij hun voortdurende werkzaamheden”, deelde de koning na afloop van de vergadering mee, aldus de website van het Zweedse koninklijk huis.