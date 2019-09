Queen neemt Amerikaanse toeristen in de maling

Amerikaanse toeristen die niet zo goed bekend waren met het Britse koningshuis hebben een flinke blunder begaan toen ze koningin Elizabeth tegen het lijf liepen herkenden. Het groepje kwam haar tegen in de buurt van Balmoral Castle in het Schotse Aberdeenshire.

Elizabeth, die een hoofddoekje droeg, was een wandeling aan het maken met beveiliger Richard Griffin en stuitte op het groepje toeristen. Die vroegen haar of ze de koningin ooit weleens had ontmoet. De Queen grapte vervolgens: “Nee, maar deze agent wel.”

Griffin, al dertig jaar werkzaam voor de koninklijke familie, vertelde het verhaal tegen The Times. Volgens hem dropen de Amerikanen na een tijdje af zonder ooit te weten dat ook zij de koningin in het echt hadden gezien.