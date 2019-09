De Luxemburgse aartsbisschop Jean-Claude Hollerich is zondag door paus Franciscus benoemd tot kardinaal. Naast een zetel in Rome levert het hem ook een felicitatie op van groothertog Henri en zijn vrouw Maria Teresa.

“Uw aanstelling tot kardinaal is te danken aan uw spirituele en morele kwaliteiten. Het is een eerbetoon aan uw werk en een unieke erkenning voor de katholieke kerk in Luxemburg. We wensen u veel geluk met het vervullen van uw hoogste missie”, schrijft het Luxemburgse hof in een persbericht.

Hollerich werd in 2011 door toenmalig paus Benedictus XVI benoemd tot aartsbisschop van het hertogdom.