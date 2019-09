Prins Harry heeft in Amsterdam een initiatief gepresenteerd om reizen duurzamer te maken. De hertog van Sussex sprak in een speech zijn zorgen uit over de impact die het steeds verder toenemende toerisme heeft op het milieu en de lokale gemeenschappen. Hij zei dan ook erg blij te zijn dat enkele grote spelers in de reisbranche nu de handen ineenslaan hier iets aan te doen.

Harry maakte dit dinsdagochtend in de A’DAM Toren bekend. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen Booking.com, Ctrip, Skyscanner, TripAdvisor en Visa. Onder de noemer Travalyst willen deze organisaties zich inzetten om het bewustzijn in de reisindustrie en onder consumenten te vergroten en te zorgen voor een positieve verandering.

Volgens de hertog van Sussex moeten mensen vooral niet stoppen met reizen. “Reizen heeft de ongeëvenaarde kracht om de geest van mensen open te stellen voor verschillende culturen, nieuwe ervaringen en een diepe waardering te hebben voor wat onze wereld te bieden heeft”, zei hij. Wel is het volgens hem door de groei van het toerisme van “cruciaal belang” aan de hand van duurzame initiatieven tegemoet te komen aan de behoeften van het milieu en de lokale bevolking. Op die manier kunnen populaire bestemmingen en ecosystemen worden beschermd voor toekomstige generaties, zei hij.

Het is de tweede keer in een paar maanden tijd dat Harry ons land aandoet. Begin mei vloog de prins als kersverse vader naar Den Haag voor de lancering van de Invictus Games, die volgend jaar plaatsvinden in de hofstad. Zoontje Archie was toen pas drie dagen oud.