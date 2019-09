Koning Willem-Alexander spreekt dit jaar weer de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Hij houdt op 24 september zijn rede in het gebouw van de VN in New York tijdens de 74e Algemene Vergadering, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.

Het wordt de tweede keer dat Willem-Alexander een toespraak houdt voor de Algemene Vergadering. In 2015 was hij het eerste Nederlandse staatshoofd die dat deed. De koning zei toen onder meer dat alle landen zich moeten inzetten om de verantwoordelijken van de vliegramp met MH17 te achterhalen en te berechten.

Dit jaar gaat Willem-Alexander in zijn toespraak onder meer in op het belang van samenwerking tussen de VN-lidstaten ten behoeve van vrede, recht en ontwikkeling. Ook gaat hij in op het belang van gezamenlijke actie in het licht van klimaatverandering.

Koningin Máxima is ook in New York aanwezig. Voor haar wordt op 25 september een speciaal evenement georganiseerd. Máxima is namelijk precies tien jaar speciaal pleitbezorger op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten.