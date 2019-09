De Belgische posterijen hebben de contouren vrijgegeven van de speciale postzegel die op 21 oktober wordt uitgegeven ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van prinses Elisabeth. Die is op 25 oktober jarig en is dan troongerechtigd.

Bpost had de zegel vorig jaar november in haar jaarprogramma al aangekondigd en toen ook al gezegd dat het beeld “een goed bewaarde verrassing” moest blijven. Nu heeft de post een afbeelding laten zien die is geblurd, zodat de opmaak met de tekst ‘Elisabeth 18’ wel zichtbaar is maar de gekozen opname van de prinses nog niet.

Het is niet voor het eerst dat de hertogin van Brabant, zoals haar officiële titel als troonopvolgster luidt, te zien is op een postzegel. De posterijen kwamen een jaar na haar geboorte al met een uitgave, en drie jaar geleden prijkte ze op zegels die het koninklijk gezin als thema hadden.