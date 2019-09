Pieter van Vollenhoven heeft van de opening van de Open Monumentendagen een feestelijke happening gemaakt. In de Nieuwe Kerk in Zierikzee hield hij een zeer onderhoudend betoog, waarbij hij de eveneens aanwezige schoondochter prinses Marilène niet spaarde. Die was aanwezig namens sponsor BankGiro Loterij.

Het was al de achttiende keer dat Van Vollenhoven dit grote culturele evenement opende. Hij had daarmee zelf de status van monument bereikt, zo vond de organisatie. “Inderdaad, ik ben zelf een monument geworden en ik ben ook aan restauratie toe”, beaamde Van Vollenhoven (80).

Hij kondigde aan gedeeltelijk ook dezelfde toespraak te houden als in het verleden. “Monumenten veranderen ook niet, hoogstens hun bestemming.” Niettemin hield hij ook een pleidooi voor de instelling van een nationaal restauratiefonds voor gemeenten. Die kunnen daarmee geholpen worden om hun naar schatting 60.000 monumenten in stand te houden. Voor rijksmonumenten is er al het Nationaal Restauratiefonds, waarvan Van Vollenhoven 27 jaar voorzitter is geweest.

Over het thema van de Open Monumentendagen 2019 – hij maakte daar ‘huizen van plezier’ van – wilde hij het niet hebben, zo legde hij uit. Dit uit het oogpunt van goed risicomanagement, zo grapte Van Vollenhoven. “Mijn vrouw vroeg mij onlangs ‘wat ga jij eigenlijk doen in Zierikzee?’ Toen ik iets zei over ‘plekken van plezier’ viel dat niet goed. Ik heb de passages daarover maar uit mijn toespraak geschrapt”, lachte hij.