Bernardo Guillermo, de oudste zoon van de vorige maand overleden prinses Christina, dingt mee naar de tiende internationale design- en architectuurprijs 2019. Op sociale media roept hij op om op zijn in de categorie ‘tafels’ genomineerde Melissatafel te stemmen. “Alsjeblieft stem op mij”, aldus Bernardo (42).

De neef van koning Willem-Alexander woont en werkt sinds 2011 in Londen, waarnaartoe hij verhuisde vanuit New York. Hij omschrijft zichzelf als architectonisch ontwerper en meubelmaker. Met dat werk heeft hij zowel in Amerika als in Engeland al verschillende prijzen in de wacht gesleept, zo maakt zijn website duidelijk.

Op Instagram toont Bernardo een waaier aan ontwerpen, van tafels, tot stoelen, kasten en een stijlvolle trap. De afbeeldingen krijgen ‘likes’ van de familie, onder wie prins Bernhard en prinses Viktória. Ook beveelt hij het werk aan van vriendin Georgina Turvey.