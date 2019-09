Bij de Verenigde Naties is een speciaal logo ontworpen om te vieren dat koningin Máxima deze maand tien jaar speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal is op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten.

Het jubileum wordt op 25 september in het VN-gebouw gemarkeerd met een bijzondere bijeenkomst, die is georganiseerd in dezelfde week dat de VN bijeen is voor zijn Algemene Vergadering. Ook koning Willem-Alexander is aanwezig bij het evenement, waar onder meer wordt stil gestaan bij wat de afgelopen tien jaar is bereikt.

Het VN-kantoor van de koningin heeft op zijn website meer details bekend gemaakt over de bijeenkomst. Zo zal de huidige VN-secretaris-generaal António Guterres het woord voeren, evenals de nieuwe president van de Wereldbank David Malpass, de terugtredende baas van het IMF, Christine Lagarde, en co-voorzitter van de Bill & Melinda Gates stichting, Melinda Gates. Ook de CEO’s van PayPal en Mastercard spreken.