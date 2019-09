De Spaanse koning Felipe heeft dinsdag zijn consultatieronde met de fractievoorzitters uit het Huis van Afgevaardigden afgerond. Demissionair premier Pedro Sánchez werd als laatste in het Zarzuela Paleis ontvangen. Na afloop liet het paleis weten dat er geen enkele kandidaat is voor het premierschap die voldoende steun krijgt in het parlement. Sánchez was daarvoor de enige gegadigde.

De koning zei echter nog niks over nieuwe verkiezingen, al liet Sánchez doorschemeren dat die er wel aan zitten te komen. Als er aan het einde van de week in het parlement nog steeds geen meerderheid is voor verlenging van zijn premierschap, dan moet Spanje op 10 november opnieuw naar de stembus. Felipe wil dat graag voorkomen, maar daarvoor moeten de partijen inschikken.

Het politieke landschap is namelijk al een aantal jaren versnipperd en coalitievorming is in Spanje niet zo vanzelfsprekend als bijvoorbeeld in Nederland. Partijen sluiten elkaar liever uit dan dat ze samenwerken. Dat maakt regeringsvorming moeilijk als de grootste partij, in dit geval de socialistisceh PSOE van Sánchez, zetels tekortkomt voor een meerderheid.

Stemronden

In het Spaanse systeem draagt de koning een kandidaat voor van wie verwacht kan worden dat hij – tot nu toe waren het altijd mannen – het vertrouwen krijgt van de volksvertegenwoordiging. Dat mag in twee stemronden. De eerste keer wordt gezocht naar een absolute meerderheid, de tweede keer is een simpele meerderheid voldoende: als er maar meer parlementsleden voor stemmen dan tegen.

Sánchez verloor voor de zomer al een keer in beide stemronden, maar de hoop was dat hij door onthouding van stemmen door Ciudanos of door Unidas Podemos (of steun van die partij) wel over de streep kon worden getrokken. De koning hoopt wat dat betreft op een politiek mirakel.