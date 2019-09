Prinses Viktória heeft op Instagram het geheim verklapt achter haar bijzondere insectenjurk. Die droeg de schoondochter van prinses Irene en echtgenoot van prins Jaime de Bourbon de Parme afgelopen maandag bij de Ode aan de Natuur die in Koninklijk Theater Carré werd gehouden ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Irene.

“Ik zocht naar passende kleding voor dit evenement”, aldus prinses Viktória, die samen met Jaime in Zwitserland woont waar de prins werkt voor de VN-vluchtelingenorganisatie UNCHR. Op Google zocht ze naar ‘insectenjurk’ en op die manier wist ze de tweedehandsjurk op de kop te tikken. Alleen, toen het kledingstuk arriveerde, bleek het drie maten te klein te zijn. Viktória, zo vertelde ze, wist daar wel raad mee. Ze ging naar de naaister in haar Zwitserse dorp en vroeg haar wat stof van de onderkant te halen en daarmee de jurk aan de achterkant te vergroten.

Zo gezegd, zo gedaan. “Je jurk past me nu perfect”, aldus Viktória, die het resultaat in Carré ook trots kon laten zien. Wel betaalde ze voor het aanpassen twee keer zoveel als de jurk zelf had gekost, “maar het was elke cent waard”.