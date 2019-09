Koning viert verjaardag volgend jaar in Maastricht

Koning Willem-Alexander viert zijn 53e verjaardag in Maastricht. Op 27 april is de koning met zijn familie in de Limburgse hoofdstad, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekend.

Het is de eerste keer dat Willem-Alexander als koning zijn verjaardag in Limburg viert. Dit jaar vierde de koninklijke familie Koningsdag mee in Amersfoort. Eerder waren Groningen, Tilburg, Zwolle, Dordrecht en De Rijp en Amstelveen aan de beurt.

Het programma voor het verjaardagsfeest van Willem-Alexander is nog niet bekend. De koning gaat niet alleen naar Maastricht, dat onlangs nog naast de organisatie van het Eurovisiesongfestival greep. Koningin Máxima is in ieder geval van de partij, maakte de RVD maandag bekend. Dit jaar waren ook de drie dochters van het stel, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane, aanwezig. Ook prins Constantijn en prinses Laurentien, prins Maurits en prinses Marilène, prins Pieter-Christiaan en prinses Anita, prins Bernhard en prinses Annette en prins Floris en prinses Aimée gingen mee naar Amersfoort.