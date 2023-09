De toekomst, daar werken we met z’n allen aan

Werk is wel een beetje het onbenoemde thema van deze Vorsten geworden. Want na al die zon, zomermaanden en zinderende hitte roept voor velen de plicht inmiddels weer. Niet in de laatste plaats voor mezelf. Ik forens twee dagen per week tussen Arnhem en Amsterdam (op de andere dagen werk ik sinds covid vanuit huis). Doe ik al heel wat jaartjes, je raakt eraan gewend. Ik werk in de trein vast een beetje ‘in’, op de terugweg weer ‘uit’. Ik app even met man en kinderen, met mijn moeder en een paar vriendinnen. Ik lees de krant. En zie onderweg van alles. Rond de verlaten Enka-fabriek bij station Ede-Wageningen bijvoorbeeld, volgde ik het ontstaan van prachtige nieuwe woningen aan beide zijden van het station. Erfgoed werd aangepast, nieuwe appartementen kwamen erin en eromheen. Het bego er te bruisen. Geleidelijk werd ook het station aangepakt. Schitterende houtbouw geef het allure!

Ik dwaal af, ik ben niet de enige die weer aan de slag ging, kijkt u eens op pagina 100. Tot op zeer hoge leeftijd zetten oud-koning Albert, prinses Beatrix en koning Harald zich in voor hun land! Wat een gedrevenheid. Die zien we ook terug bij koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia, op Prinsjesdag en kort daarvoor bij het streekbezoek aan de Gelderse Vallei, zie pagina 22. Het koningspaar bezichtigde ook Ede en deed tot mijn plezier het Enka-terrein aan. Nu hebben zij met eigen ogen gezien hoe mooi het daar wordt. Op de cover straalt prinses Alexia, die ook aan het werk ging, voor het eerst officieel. Ze doopte een schip dat haar naam draagt. De toekomst is begonnen.

U komt het allemaal tegen in deze editie van Vorsten! Veel kijk- en leesplezier.